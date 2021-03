Boris Johnson får kritik efter joke om Storbritanniens vaccinesucces

En joke faldt ikke i god jord, da Storbritanniens premierminister Boris Johnson i går holdt zoom-møde med sine partifæller fra Parlamentet.

Her skal han ifølge The Sun have fortalt sine konservative kolleger, at grunden til Storbritanniens vaccinesucces skyldes »Kapitalisme. Grådighed, mine venner«. Det fortæller flere kilder til avisen.

Siden har flere af de store britiske medier som The Guardian og Independent taget sagen op. De fleste konkluderer, at joken ikke skal ses som en kritik mod hverken medicinalfirmaer, britiske politikere eller EU, men selv om kommentaren blev sagt i spøg, har Johnson fået kritik, særligt fra oppositionen, der mener, at kommentaren er useriøs, uden forståelse for vaccineudvikling og ufølsom.

»Premierministeren vil kalde det en forhastet joke, men det er en meget afslørende kommentar, der viser, hvor skæv hans forståelse for den her krise er«, lyder det fra Nick Dearden til Independant, der er direktør i organisationen Global Justice Now.

I skrivende stund har over 28 millioner briter fået første stik eller er færdigvaccinerede med den Oxford-udviklede vaccine AstraZeneca eller amerikansk-tyske Pfizer. Det er mere end halvdelen af landets voksne befolkning.