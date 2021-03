Hvis du ikke er opmærksom, går det meget, meget hurtigt galt. Vi taler halve og hele minutter

Netop nu er et containerskib stødt på grund i Suez. Kaptajn Niels Bergkvist Hansen har mange gange sejlet gennem kanalen. Her fortæller han om, hvor vild en tur det er. Hver gang. For et halvt minuts uopmærksomhed kan få de enorme skibe til at gå på grund.