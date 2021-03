Nordkorea har genoptaget sine provokationer af USA og har affyret to missiler

For første gang udfordrer det nordkoreanske styre direkte den nye amerikanske præsident, Joe Biden.

Tidligt torsdag morgen lokal tid affyrede Nordkorea to missiler fra sin østkyst, som ifølge det japanske militær fløj 450 kilometer og nåede en højde på knap 100 kilometer, inden de slog ned i havet ud for Japans såkaldte økonomiske zone.

De sydkoreanske myndigheder er ved at analysere indsamlede data og har foreløbig nøjedes med at kalde missilerne for »uidentificerede projektiler«, mens både USA og Japan har kategoriseret dem som kortrækkende ballistiske missiler.

Dermed tyder alt på, at konflikten på Den Koreanske Halvø igen vil spidse til.

Torsdag morgen kaldte den japanske premierminister, Yoshihide Suga, affyringerne for en trussel mod »sikkerheden« for Japan og hele regionen og for en overtrædelse af FN’s resolutioner.