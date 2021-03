Merkels skamskudte påskehare

Det er løgn! Sådan noget sker bare ikke! Nogenlunde den samlede tyske nation greb i onsdags ud efter fjernbetjeningen og trykkede sig vantro ind på nyhederne. Den var god nok: Inde i fjernsynet stod kansler Angela Merkel og sagde undskyld.

Hun undskyldte over for hver eneste tysker, at hun halvandet døgn tidligere havde besluttet at lukke Tyskland hårdt ned i påsken. Hårdere end på noget tidspunkt under pandemien. »Påskehvile«, kaldte hun det. Det var en fejl, erkendte Merkel.

»Det beklager jeg dybt, og jeg beder alle borgere om tilgivelse«.