Grønland kan bryde Kinas monopol på råstoffer til våben og grøn energi

Verdens mest avancerede efterretningssamarbejde kaldet Five Eyes bør rette deres opmærksomhed mod et fjeldmassiv i Sydgrønland.

Ja, faktisk skal Five Eyes, der består af de militære efterretningstjenester i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, oprette et ’datterselskab’, ’Five Eyes Critical Minerals Alliance’. Alliancen skal fokusere på forekomsterne af strategisk vigtige sjældne jordarter i Kvanefjeld og hele det sydgrønlandske fjeldmassiv bag byen Narsaq.

Konklusionen er helt klar i en ny rapport fra det britiske Polar Research and Policy Initiative med undertitlen ’Fokus på Grønland’. Kort fortalt skal Vesten i almindelighed og Five Eyes-samarbejdet i særdeleshed tage sig sammen og se Grønland som et vigtigt omdrejningspunkt for at bryde Kinas reelle monopol på de sjældne jordarts metaller.