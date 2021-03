Eksperter: Trods Vestens offensiv for at sikre sig Grønlands råstoffer ender de under Kinas kontrol

Verdens mest avancerede efterretningssamarbejde kaldet Five Eyes bør rette deres opmærksomhed mod et fjeldmassiv i Sydgrønland.

Ja, faktisk skal Five Eyes, der består af de militære efterretningstjenester i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, oprette et ’datterselskab’, ’Five Eyes Critical Minerals Alliance’. Alliancen skal fokusere på forekomsterne af strategisk vigtige sjældne jordarter i Kvanefjeld og hele det sydgrønlandske fjeldmassiv bag byen Narsaq.

Konklusionen er helt klar i en ny rapport fra det britiske Polar Research and Policy Initiative med undertitlen ’Fokus på Grønland’. Kort fortalt skal Vesten i almindelighed og Five Eyes-samarbejdet i særdeleshed tage sig sammen og se Grønland som et vigtigt omdrejningspunkt for at bryde Kinas reelle monopol på de sjældne jordarts metaller.

Med andre ord er Kvanefjeld gjort af stoffer, der ikke bare har udløst et politisk jordskred og et kommende valg i Grønland 6. april.

Fjeldmassivet bag Narsaqs 1.300 indbyggere trækker også overskrifter internationalt hos nyhedsbureauet Reuters og i Financial Times. Og det skyldes ikke tumult og valgkamp i Grønland.