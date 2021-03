Biden på imødeset pressemøde: Jeg planlægger at stille op til genvalg i 2024

USA’s præsident, Joe Biden, planlægger at stille op til genvalg i 2024 med vicepræsident Kamala Harris ved sin side.

Det siger han torsdag på sit første officielle pressemøde.

»Min plan er at stille op til genvalg. Det er min forventning«, siger han.

Det er tradition, at siddende præsidenter går efter genvalg for at sikre sig yderligere en periode - og dermed i alt otte år ved magten. 78-årige Joe Bidens relativt høje alder har dog tidligere sået tvivl om hans fremtidsplaner.

Biden har indtil torsdag ikke officielt meldt ud, hvad planen er. Der er - trods torsdagens udmelding - da heller ikke noget, der ligger helt fast endnu.

Da Biden bliver presset en smule på pressemødet, siger han, at han har »stor respekt for skæbnen« og ikke ønsker at planlægge så langt ud i fremtiden.

Han tilføjer, at han »fuldt ud forventer«, at Kamala Harris er på stemmesedlen som vicepræsident, såfremt han ender med at stille op.

Imødeset pressemøde

Bidens pressemøde torsdag har været imødeset.

Det er således første gang, han officielt møder journalister ved et pressemøde, siden han 20. januar overtog posten fra Donald Trump.

Joe Biden er den præsident, der har været klart ældst ved sin indsættelse.

Hans 78 år er således noget højere end nummer to og tre på listen, henholdsvis forgængeren Trump (70 år ved sin indsættelse) og Ronald Reagan (69 år), der var præsident fra 1981 til 1989.

Joe Biden indledte torsdagens pressemøde med at meddele, at planen nu er, at USA har uddelt 200 millioner vaccinestik i løbet af Bidens første 100 dage som præsident - det vil sige inden udgangen af april.

- Jeg ved godt, at det er ambitiøst og en fordobling af vores oprindelige mål, lyder det fra den 78-årige demokrat.

100 millioner vaccinestik var Bidens oprindelige mål i løbet af sine første 100 dage. Den milepæl blev dog rundet noget tidligere. I alt har USA uddelt omkring 130 millioner vaccinestik, skriver nyhedsbureauet Reuters.

ritzau