USA-ekspert om Bidens første møde med pressen: »Han virkede som en mand, der vil skabe politiske resultater og ikke underholde for enhver pris«

Efter over to måneders tilløb trådte USAs nye præsident endelig op for pressen. Og spekulationerne om, at han ville vrøvle, blev gjort til skamme, mener USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen.