Selv ikke vennerne kom til hjælp, da Østrigs kansler bad om flere vacciner

Sebastian Kurz, Østrigs kansler, havde en meget selvstændig udlægning af det virtuelle EU-topmøde torsdag. Han erklærede sig efterfølgende som en slags sejrherre og takkede diverse EU-bosser for deres indsats for »en god løsning« på Østrigs vaccinemangel.

Fredag formiddag fik spinnet et nøk mere, da han til østrigsk presse sagde, at han var »særdeles optimistisk« om, at det på topmødet var lykkedes ham at skaffe en »solidarisk kompensation«.

Den udlægning står Sebastian Kurz dog ret alene med. Selv Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, der gav den østrigske kansler et lift til deres fælles vaccinetur til Israel, kom ikke Sebastian Kurz til hjælp, da han på topmødet klagede sin nød. EU har fået fingre i 10 millioner doser fra Pfizer-Biontech, der kan leveres hurtigere end aftalt, og dem vil Østrig gerne have så mange af som muligt.