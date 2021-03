'Udemokratisk' og 'killer': Biden går hårdt til autokraterne Xi og Putin i en ny global magtkamp

Donald Trump havde det med at skælde ud på USA’s demokratiske venner og erklære sin kærlighed til verdens autokrater, stærke mænd og diktatorer. Den tidligere præsident udvekslede ’kærlighedsbreve’ med Nordkoreas Kim Jong-un, forsvarede Ruslands Vladimir Putin og opsummerede i 2020 sin årelange strid med Kinas præsident Xi Jinping sådan her: »Han er for Kina, jeg er for USA, men bortset fra det elsker vi hinanden«.

Joe Biden derimod har erklæret moralsk og ideologisk kamp mod verdens autokrater, og den nyvalgte præsident kritiserer Putin og Xi med en direkthed, der ifølge eksperter indvarsler et geopolitisk skifte, som kommer til at påvirke resten af verden. Også fordi Putin og Xi med ny selvbevidsthed gør det tydeligt, at de ikke tager imod USA’s demokratiske irettesættelser.

På sit første pressemøde som præsident torsdag aften i Det Hvide Hus karakteriserede Joe Biden Xi Jinping som en autokrat, der bilder sig ind, at fremtiden tilhører hans slags.

»Han har ikke en demokratisk – med lille ’d’ – knogle i sin krop, men han er en klog, klog fyr«, sagde Joe Biden.

»Han er én af de fyre, der ligesom Putin tror, at autokrati er fremtiden – demokrati kan ikke fungere i en stadig mere kompleks verden«, sagde præsidenten og opfordrede verdens demokratier til sammen at konfrontere autokraterne.