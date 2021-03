Islamister vil befri kvinderne i Al-Hol for at genskabe nye terrorgrupper

Risikoen ved at lade danske hustruer og enker til jihadister sidde fast i lejrene i Syrien og Irak er langt større end ved at hente disse kvinder og deres børn hjem.

»Den mest effektive måde at forhindre kvinderne i at blive endnu farligere, end det måske er tilfældet, er at bringe dem hjem«, lyder det fra den kendte franske terrorekspert Jean-Charles Brisard, der er direktør for tænketanken Centre d’Analyse du Terrorisme.