Nu begynder den længe ventede retssag mod betjenten i George Floyd-sagen: Betjentens forsvarere har en fordel der kan hjælpe til frifindelse

En betjent holdt sit knæ mod George Floyds hals til han døde, og en video af det satte gang i et globalt oprør. Nu begynder retssagen mod betjenten. Hvad er anklagen, hvordan lyder forsvaret, og hvad kan der ske, hvis betjenten frifindes? Få her et overblik over den mest ventede retssag i nyere amerikansk historie.