Mette Frederiksen er blandt seks EU-ledere, som Biden har inviteret til Bidens klimatopmøde

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), er blevet inviteret til et virtuelt klimatopmøde af den amerikanske præsident, Joe Biden.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Det Hvide Hus’ hjemmeside.

Den viser også, at blandt andre Kinas leder, Xi Jinping, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har modtaget en invitation.

I alt er 40 ledere fra hele verden inviteret. Joe Biden har både sendt invitationer til lande, der går forrest i klimakampen, og til lande, der gør knap så meget for at bekæmpe klimaforandringer.

Det virtuelle klimatopmøde finder sted 22. og 23. april og vil blive livestreamet til offentligheden, oplyser Det Hvide Hus.

FAKTA 40 ledere er inviteret til virtuelt klimatopmøde





Her kan du se hele listen over de inviterede: Antigua og Barbuda: Premierminister Gaston Browne. Argentina: Præsident Alberto Fernandez. Australien: Premierminister Scott Morrison. Bangladesh: Premierminister Sheikh Hasina. Bhutan: Premierminister Lotay Tshering. Brasilien: Præsident Jair Bolsonaro. Canada: Premierminister Justin Trudeau. Chile: Præsident Sebastián Piñera. Colombia: Præsident Iván Duque Márquez. Danmark: Mette Frederiksen. DR Congo: Præsident Félix Tshisekedi. EU: Kommissionsformand Ursula von der Leyen. EU: Præsident Charles Michel. Forenede Arabiske Emirater: Præsident Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Frankrig: Præsident Emmanuel Macron. Gabon: Præsident Ali Bongo Ondimba. Indien: Premierminister Narendra Modi. Indonesien: Præsident Joko Widodo. Israel: Premierminister Benjamin Netanyahu. Italien: Premierminister Mario Draghi. Jamaica: Premierminister Andrew Holness. Japan: Premierminister Yoshihide Suga. Kenya: Præsident Uhuru Kenyatta. Kina: Præsident Xi Jinping Marshalløerne: Præsident David Kabua. Mexico: Præsident Andrés Manuel López Obrador. New Zealand: Premierminister Jacinda Ardern Nigeria: Præsident Muhammadu Buhari. Norge: Premierminister Erna Solberg. Polen: Præsident Andrzej Duda. Rusland: Præsident Vladimir Putin. Saudi-Arabien: Kong Salman bin Abdulaziz. Singapore: Premierminister Lee Hsien Loong. Spanien: Premierminister Pedro Sánchez. Storbritannien: Premierminister Boris Johnson. Sydafrika: Præsident Cyril Ramaphosa. Sydkorea: Præsident Moon Jae-in. Tyrkiet: Præsident Recep Tayyip Erdogan. Tyskland: Forbundskansler Angela Merkel. Vietnam: Præsident Nguyn Phú. Kilde: Det Hvide Hus.

Mette Frederiksen er en af blot seks EU-ledere, der har fået en invitation. De øvrige er fra Frankrig, Italien, Polen, Spanien og Tyskland.

Derudover er EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel også blevet inviteret.

Norges statsminister, Erna Solberg, har ligeledes fået en invitation.

Fik USA tilbage i aftale

Ledere fra samtlige 17 økonomier, der udgør Major Economies Forum on Energy and Climate Change (MEF), er inviteret. De er tilsammen ansvarlige for omkring 80 procent af verdens udledning af CO2, skriver Det Hvide Hus.

Det drejer sig om følgende: Australien, Brasilien, Canada, EU, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland og USA.

USA vendte i februar officielt tilbage til Parisaftalen. Det er en omfattende klimaaftale, som næsten 200 lande underskrev i 2015.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen, da han mente, at den ville skade USA’s økonomi.

Joe Biden meddelte straks efter sin indsættelse, at USA ville vende tilbage.

Målet i den internationale aftale er at begrænse den globale opvarmning til en stigning på under to grader - gerne under halvanden grad - sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.

