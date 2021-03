Blodig dag i Myanmar: Mange meldes skudt og dræbt

Mindst 90 mennesker meldes dræbt af skud fra Myanmars sikkerhedsstyrker forskellige steder i landet lørdag på en af de hidtil blodigste dage siden et militærkup i sidste måned. Det siger nyhedsmedier og øjenvidner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingerne om de mange dræbte kommer samtidig med, at Myanmars militær fejrer De Væbnede Styrkers Dag med parader og taler trods de tiltagende protester og demonstrationer, der fortsætter mod militærkuppet i sidste måned.

Lederen af militærkuppet i Myanmar lovede på dagen, at der vil blive afholdt valg og at ’folket vil blive beskyttet.

»Vi vil stræbe efter demokrati«, sagde den militære leder, general Min Aung Hlaing, i en tale lørdag efter en militærparade i hovedstaden Naypytaw.

Lederen gav ingen dato for, hvornår valget skal afholdes. Han har tidligere luftet tanken om at afholde valg i kølvandet på kuppet 1. februar.

En aktivistgruppe og flere lokale medier sagde tidligere på ugen, at Myanmars sikkerhedsstyrker har dræbt mere end 300 personer i forbindelse med oprør mod militærkuppet den 1. februar. Dermed er antallet af dødsofre over 400.

Optællingerne er foretaget af en aktivistgruppe og flere lokale medier.

90 procent af ofrene er blevet dræbt af skud, og en fjerdedel af dem er blevet dræbt af skud i hovedet, siger aktivistgruppen AAPP.

Langt flest mænd er blevet dræbt, mens omkring hver tredje var under 24 år.

Blandt de dræbte lørdag er 13, som blev skudt forskellige steder i landets næststørste by, Mandalay, lørdag samt ni dræbte i Sagaing-regionen og syv i den kommercielle hovedstad, Yangon.

Det hidtil yngste offer for urolighederne er den syvårige Khin Myo Chit, der blev dræbt af skud tirsdag i Mandalay.

Grundet de voldsomme begivenheder opfordrer Udenrigsministeriets Borgerservice alle danskere i Myanmar til at holde sig inden døre lørdag på grund af øget risiko for at blive udsat for skudepisoder og andre voldsepisoder i forbindelse med kampe mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

General Min Aung Hlaing sagde i sin tale lørdag, at hæren søger at stå sammen med hele nationen for at værne om demokratiet. Han tilføjede, at myndighederne også søger at beskytte folket og at genoprette freden i landet.

»Voldelige handlinger, der påvirker stabilitet og sikkerhed, er upassende«, hed det.

Udmeldingen står i skarp kontrast til dagen forinden, hvor militæret advarede mod, at demonstranterne risikerer at blive skudt i hovedet, hvis de fortsætter med at protestere mod kuppet.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Siden har militæret slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret.

Onsdag skulle Aung San Suu Kyi have været for retten. Retsmødet blev dog aflyst og udskudt til 1. april.

