Lånetjenester i Indien inddriver milliarder ved at chikanere desperate lånere til det yderste

Telefonchikanen begyndte lige efter solopgang. Kiran Kumar blev liggende i sin seng i timevis og overvejede, hvordan han kunne gøre en ende på sit gældsplagede liv.

Han arbejdede som sælger for en cementproducent i Indien og havde i første omgang blot lånt omkring 250 kroner via en låneapp på nettet for at supplere sin månedsløn på godt 1.250 kroner. Men han kunne ikke længere betale gebyrerne og renterne, der hobede sig op, og måtte optage lån fra andre lånetjenester. Den pågældende morgen udgjorde hans samlede gæld cirka 25.000 kroner.

Endnu værre var det dog, at udlånerne havde telefonnumre på hans nærmeste og nu truede med at afsløre hans problemer.