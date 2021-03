Merkels stabschef: Vi risikerer at miste kontrollen

Tyskland skal nedbringe antallet af nye coronasmittede de næste par uger, ellers risikerer landet at miste kontrollen over pandemien.

Det siger den tyske forbundskansler Angela Merkels stabschef Helge Braun til avisen Bild am Sonntag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Vi er i den mest farlige fase af pandemien. De næste par uger vil afgøre, om vi kan få pandemien under kontrol«, siger stabschefen til den tyske avis.

Hvis antallet af nye smittede stiger kraftigt, er der en tiltagende risiko for, at den næste virusmutation bliver resistent over for vaccinen, tilføjer Braun.

»Så ville vi have brug for nye vacciner, før vi kunne begynde at vaccinere igen», siger han.

Stabschefen Braun siger videre til Bild am Sonntag, at han forventer, at smittespredning vil aftage i maj ved hjælp af varmere vejr og flere vaccinerede borgere.

Meldingen kommer, samme dag som den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, siger, at landet har brug for en streng nedlukning i op til 14 dage for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

»Hvis vi kigger på tallene, så har vi brug for mindst 10 til 14 dage, hvor vi virkelig skruer ned for vores kontakter og bevægelighed«, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Spahn har Tyskland brug for en nedlukning over påsken i stil med nedlukningen sidste år. Dengang blev tyskerne klart opfordret til at blive hjemme og til at undgå at se folk.

Tidligere lørdag fortalte læger på tyske intensivafdelinger, at en to ugers hård nedlukning er den eneste måde, hvorpå man kan undgå at overbebyrde hospitalerne.

Et miks af en hård nedlukning, vaccinationer og masser af test er nødvendigt for at ’forhindre intensivafdelinger i at blive overbebyrdet’, mener lægerne.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

Lørdag steg antallet af bekræftede smittetilfælde med over 20.000, mens dødstallet blandt coronasyge steg med 157 ifølge tal fra Robert Koch Instituttet, som følger coronaudviklingen i Tyskland tæt.

ritzau