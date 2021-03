Sexovergreb mod 700 kvinder koster amerikansk universitet 7 milliarder kroner

Er sexisme og sexovergreb noget, der især foregår blandt arrogante stjerner i underholdningsindustrien og sportsverdenen, men ikke i den fine, akademiske verden, hvor man underviser i menneskerettigheder, feminisme og diskrimination?

Nej, sexisme og misbrug trives også blandt akademikere, og et universitet i Californien har udbetalt, hvad der svarer til omkring syv milliarder kroner til studerende, som har været udsat for overgreb.

Gennem 27 år misbrugte gynækologen George Tyndall på University of Southern California over 700 kvindelige studerende og medarbejdere. I 2018 udbetalte universitetet 1,36 milliarder kroner i erstatning, og torsdag måtte University of Southern California punge ud med yderligere 5,73 milliarder.

Universitetet i Los Angeles er ikke den eneste højere læreanstalt i USA, som har måttet betale erstatning på grund af sexmisbrug. I 2018 indvilgede Michigan State University i at betale 3,2 milliarder kroner til 300 kvinder og piger, som var forulempet af en sportslæge. Året før måtte Penn State University punge ud med over 630 millioner, fordi en fodboldtræner havde forgrebet sig på mindst 35 drenge og unge mænd, skriver New York Post.