»Vi vidste det ville ske!« Skibene er blevet langt større, men Suez-kanalen har stadig samme størrelse

»Vi vidste, det ville ske! Alene de sidste fem år har der været i hvert fald 23 grundstødninger af større skibe i Suez-kanalen, har jeg talt mig frem til. Men der har man bragt skibet flot i løbet af nogle timer eller højst en dag. Men at det sætter sig på tværs og blokerer kanalen, og at det får konsekvensen for forsyningskæderne og hele verdensøkonomien, det er en helt anden kategori«.

Henrik Uth er direktør i det danske firma Survey Association. Det er et selskab, der lever af at undersøge skibe efter ulykker, havarier og brande for forsikringsselskaber. Ud over at besigtige skibene forsøger selskabet dels at klarlægge, hvorfor ulykkerne skete, dels hvad det vil koste at udbedre dem. Survey Association var f.eks. involveret i Costa Concordia-ulykken, hvor det italienske krydstogtskib gik på grund ud for Italien, hvor 32 mennesker døde.

Henrik Uth har selv været sømand, han er uddannet navigatør, har været styrmand og blev kaptajn, før han gik i land. Han har selv krydset gennem Suez-kanalen flere gange, og som ansat i Maersk Line var han chef for drift i det østlige Middelhav, inklusive Suez.

»Som sømand ser du Suez-kanalen som en genvej, så du ikke skal syd om Afrika, men det er også en fascinerende rejse. Der er ingen sluser som der f.eks. er i Panama-kanlen. Du sejler gennem ørkenen. Nogle steder er der en oase på den ene side, og på den anden side ørken så langt øjet rækker. Du har fornemmelsen af, at du nærmest kan røre ved strandbredden. Det er meget fascinerende«, siger han.

»Det bliver aldrig hverdag at sejle igennem, det er en meget hektisk tid, når man krydser igennem. Der er mange myndigheder, folk om bord der interagerer med skibet. Det er en intens periode, hvor man krydser fingre for, at det går godt«.