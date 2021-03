Ekspert om strandet skib: »Vi bliver nødt til at spørge os selv, om vi er gået for vidt i vores fokus på at holde omkostninger på varer nede«

I Suez-kanalen ligger skibet Ever Given fast. Fuldstændig fast med stævn og bov i de sandede breder af kanalen. Eksperter fra hele verden forsøger at få skibet fri. Ved begge indsejlinger til kanalen ligger mere end 300 skibe og venter på at kunne sejle gennem kanalen, hvor 10 procent af verdens fragt passerer – det koster milliarder hver uge på verdensplan.

»Lige nu arbejder folk på at få gravet skibet fri og tilbage til det, der var før, så hurtigt som overhovedet muligt«, siger Andreas Wieland, lektor på CBS, der forsker i forsyningskæder.

»Det er sådan, man typisk ser på forsyningskæder, som ingeniører. Er der et problem, må man løse det isolerede problem«, siger han: