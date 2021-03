Hvert telt i Al-Hol er i dag endevendt i jagten på skjulte IS-krigere

Mere end 30 kvinder og mænd fra den syriske fangelejr Al-Hol er blevet anholdt under en aktion søndag, oplyser kurdiske embedsfolk til nyhedsbureauet AFP.

Kurdiske styrker har hele dagen endevendt teltene i lejren, der huser 62.000 mænd, kvinder og børn, for at finde frem til de ’sovende celler’ af IS-krigere, man havde en formodning om opholdt sig skjult i Al-Hol. De anholdte er syrere og udlændinge, der er rejst til Syrien for at kæmpe på Islamisk Stats side.

Den omdiskuterede fangelejr i det nordøstlige Syrien var lagt i et jerngreb af De Syriske Demokratiske Styrker hele søndagen, og formålet var én gang for alle at rense ud i lejren. Op imod 40 drab, angiveligt udført af IS, har fundet sted i lejren alene i år.