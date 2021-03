Det er dødsens alvor, når EU og FN i dag mødes om Syrien

Hvad vil det koste FN i år at hjælpe de syrere, der har brug for humanitær hjælp?

Det er ikke en gætteleg, men dødsens alvor, både for syrerne og for FN.

Her er en ledetråd: FN hjælper mere end 12,4 millioner syrere, som er på flugt inden for Syrien eller i nabolandene. Dertil kommer næsten lige så mange inde i Syrien, altså 12 millioner andre mennesker, børn og voksne, som også behøver hjælp til at skaffe rent drikkevand og mad – med andre ord simpel ernæring for børn og deres forældre. Adgang til et toilet, skolegang for børnene, tag over hovedet, om det så er sommer eller vinter. Medicin.

Hvad vil det så koste?