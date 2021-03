Efter mere end 100 dræbte på en enkelt dag: Danmarks forsvarschef fordømmer militæret i Myanmar

Den danske forsvarschef, Flemming Lentfer, er så fortørnet over nedskydningen af civile i Myanmar, at han højst usædvanligt er gået sammen med forsvarscheferne i 11 andre lande om offentligt at beskylde militæret i Myanmar for at svigte sin egen befolkning.

»Som forsvarschefer fordømmer vi brugen af dødbringende magt mod ubevæbnede mennesker udført af de væbnede styrker i Myanmar og tilknyttede sikkerhedsstyrker. Et professionelt militær følger de internationale standarder for opførsel og er ansvarlig for at beskytte - ikke skade - de mennesker, det tjener«, skriver forsvarscheferne i den fælles udtalelse, der blandt andet også tæller USA, Canada, Storbritannien, Australien, Japan, Tyskland og Holland.