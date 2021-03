Efter mere end 100 dræbte på en enkelt dag: Drab på børn får fortørnet dansk militærchef til at reagere

Den danske forsvarschef, Flemming Lentfer, er så fortørnet over nedskydningen af civile i Myanmar, at han højst usædvanligt er gået sammen med forsvarscheferne i 11 andre lande om offentligt at beskylde militæret i Myanmar for at svigte sin egen befolkning.

»Som forsvarschefer fordømmer vi brugen af dødbringende magt mod ubevæbnede mennesker udført af de væbnede styrker i Myanmar og tilknyttede sikkerhedsstyrker. Et professionelt militær følger de internationale standarder for opførsel og er ansvarlig for at beskytte - ikke skade - de mennesker, det tjener«, skriver forsvarscheferne i den fælles udtalelse, der blandt andet også tæller USA, Canada, Storbritannien, Australien, Japan, Tyskland og Holland.

Kritikken er en reaktion på, at soldater i Myanmar i lørdags uhæmmet skød med skarpt og gjorde dagen til den hidtil blodigste siden militærkuppet i begyndelsen af februar. Mindst 114 mennesker blev ifølge nyhedsportalen Myanmar Now dræbt, hvilket bragte det samlede dødstal op over 440.

Blandt ofrene var en dreng på fem år, to andre drenge på 13 år og en pige på 14 år.