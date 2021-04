Kinesisk direktør i Danmark advarer: Højtuddannede kinesere overvejer at forlade Danmark

Kinesere oplever at blive hængt ud i Europa på grund af coronapandemien og det forværrede politiske forhold, og nogle kinesere i Danmark overvejer, om de stadig vil bo her.

Sådan lyder advarslen fra Weizhi Dong, der er kommerciel direktør for den danske afdeling af den kinesiske energikoncern Envision Energy, der producerer vindturbiner og software til vindmøller.

Den 42-årige direktør har boet de første to årtier af sit liv i Kina og de seneste to årtier i Danmark og kender således de to lande og deres kulturer på første hånd.

»Nogle har følelsen af, at ’jeg vil ikke til Danmark og studere, fordi folk er racister’. ’Jeg vil ikke til Danmark og arbejde, måske skal jeg flytte til et andet land, eller måske skal jeg flytte tilbage til Kina’. Det er alle sammen højtuddannede mennesker. Måske får de endda en uddannelse i Danmark og rejser derefter. Det er ikke godt for Danmark«, siger Weizhi Dong.