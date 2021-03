Emir er endt i en skandale, penge ikke kan købe ham fri fra

Han var ikke det umiddelbare førstevalg. Heller ikke andetvalget.

Alligevel var det Tamim bin Hamad al-Thani, emirens fjerde søn, som i 2003 blev valgt til at efterfølge sin far, Hamad, som øverste overhoved for Qatar.

Det var Hamad al-Thani, der insisterede på at vælge Tamim, da det skulle være et barn af hans yndlingshustru, andenhustruen Mozah Al-Missned. Da Tamims storebror Jassim var for magtglad, tvang Hamad ham i 2003 til at træde tilbage og give posten som kronprins til den dengang 23-årige Tamim.

Måske var det ikke et dårligt valg. Tamim al-Thani har siden sin fars tilbagetrækning i 2013 klaret sig godt. Han har vist standhaftighed ved at stå imod et tiltagende pres fra Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater. Og han har vist sine diplomatiske evner ved at skære ned på sin finansielle støtte til ekstremistiske militser i Syrien og islamistiske grupper i Libyen i håbet om at gøre sig bedre venner med USA.

Alligevel er emiren endt i en ny krise. Den begyndte, da han som kronprins i 2009 var en af de førende stemmer i debatten om, hvor VM i fodbold skulle holdes i 2022. Med emirens hjælp vandt Qatar.