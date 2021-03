Nye kæmpeplaner: Biden vil rykke USA mod grøn fremtid og mere statslig velfærd

Efter deres succes med en enorm økonomisk hjælpepakke oven på coronapandemien satser præsident Joe Biden og demokraterne på at udnytte en historisk mulighed for at modernisere USA og trække økonomien i en både grøn og social retning på samme tid.

Med en gigantisk investeringsplan finansieret af de største skattestigninger for rige og virksomheder i mange årtier vil Joe Biden, der ellers traditionelt er blevet karakteriseret som en bleg kompromismager af partiets venstrefløj, på én og samme tid opdatere USA’s infrastruktur, skabe nye jobs i et mere klimavenligt USA og gennemføre nogle sociale mærkesager, der har stået på de progressives ønskeseddel i årevis.

Efter en epoke, der i hvert fald siden 1980’erne har været præget af liberale reformer, skattelettelser og underfinansiering af den offentlige sektor, vil Joe Biden forsøge at ændre det ideologiske paradigme og overbevise amerikanerne om, at staten og den udskældte forbundsregering i Washington, D.C., er deres ven.

»Det er afgørende at vise, at regeringen kan fungere – og levere fremgang, sikkerhed og muligheder for folk i det her land«, sagde Joe Biden for nylig.