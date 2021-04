34-årig kan blive Grønlands nye regeringsleder: »Vi siger nej tak til Kvanefjeld. Vi vil ikke have det«

Dit parti siger nej til minen på Kvanefjeld. Det vil koste Grønland 750 millioner kroner i tabte nettoindtægter om året. Hvordan skal landet så klare sig?

»Vi skal se på Grønlands samlede udvikling. Det er rigtigt, at der kan være store indtægter fra et projekt som Kvanefjeld, men vi skal se det i en sammenhæng. Vi har levet af det her land og vores ressourcer i mange tusinde år. Vi er på vej ind i en ny tid, nye handelsruter kommer, isen smelter, og nye ressourcer bliver tilgængelige. Selskabet taler om minedrift i 37 år. Hvad sker der bagefter, når de efterlader radioaktivt og giftigt affald? Vi siger nej tak til Kvanefjeld. Der er andre mineprojekter, som ikke splitter Grønland«.

Skal der være folkeafstemning om minen, som andre partier foreslår?

»Vi vil ikke have det. Og det bygger vi på vores aftale med mineselskabet. Den siger udtrykkeligt, at Grønland kan sige nej af rent politiske grunde. Det har mineselskabet skrevet under på. De kender vilkårene«.

Et politisk stop for Kvanefjeld vil skræmme andre investorer væk fra Grønland. Er det ansvarligt at løbe den risiko?