Floyd-sagen hele Amerika har ventet på: Centralt vidne i sagen mod politibetjent fortæller nu hun ikke ville være »stikker«

Anklageren siger, at beviset for drab ligger i den video, hele verden så af betjenten med knæet på Floyds nakke i over 9 minutter. Betjentens forsvarer derimod siger, at juryen skal fokusere på »50.000« andre beviser.