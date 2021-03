USA er centimeter fra vaccine-målstregen: Topchef bønfalder amerikanerne, mens hun forsøger at holde tårerne tilbage

Flere stater i USA oplever stigende smitte på mere end 40 procent, og det skaber frygt for en fjerde bølge. Der er ellers håb i horisonten, for landet sigter efter at have vaccineret alle voksne indenfor de næste uger.