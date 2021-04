Presset Sebastian Kurz bruger EU som lynafleder

Østrig har ikke ligeså mange vacciner, som kansler Sebastian Kurz ville ønske. Knapheden skyldes beslutninger, som den østrigske regering selv har truffet, men det faktum har ikke afholdt Sebastian Kurz for at skyde skylden på EU.

For at vise handlekraft rejste Sebastian Kurz med Mette Frederiksen til Israel, mens han bebrejdede EU for langsommelighed. Senest har det lydt fra kansleren, at en skjult aftale betyder, at der er en uretfærdig vaccinefordeling EU-landene imellem. Han har ifølge Politico.eu gået så langt som at true med at blokere for EU-indkøb af yderligere 100 millioner doser Pifizer-Biontech, hvis ikke Østrig får en større andel af en snarligt kommende leverance.

Østrig har ikke fået en eneste ekstra vaccine ud af kanslerens store show, som til gengæld har fået selv faste alliancepartnere som Danmark til at vende Kurz ryggen for en stund.

Kritikken fra Sebastian Kurz er en nyopsætning af en EU-klassiker: Unionen vedtager noget i fællesskab, men medlemslandene tager nødigt ansvar, når det går galt.