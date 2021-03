Danske slæbebåde var med til at hive skibet i Suez fri: Søndag fik vi at vide, at de ville gøre et seriøst forsøg

Sejl sydpå.

Der gik ikke lang tid, fra containerskibet ’Ever Given’ var sejlet på grund i Suezkanalen, før det danske selskab Svitzer fik besked om at sende de to slæbebåde, firmaet har liggende i Port Said i Egypten, mod syd. Ned til det strandede skib, hvor en mindre armada af slæbebåde var med til at få skibet trukket og skubbet fri.

»Man bliver lidt stolt som slæbebådsmand«, siger Svitzers direktør, Kasper Friis Nilaus.

»Slæbebåde er tit lidt oversete. Når man står på broen på et containerskib, som vi skubber eller trækker i havn, kan man nærmest ikke se slæbebådene, som ikke rager højt op. Folk kan godt glemme, at uden slæbebådene ville moderne skibstrafik ikke fungere. Vi får skibene ind og ud af havnene«, siger han.