Endelig må kvinder bære kvindeundertøj i den schweiziske hær

I Schweiz har forsvaret besluttet, at de vil tildele kvinder kvindeligt undertøj som en del af deres uniform, når de melder sig ind i hæren. I hvert fald på testbasis.

Det skriver det schweiziske medie Watson tirsdag.

Tidligere har kvinder i hæren fået boksershorts til mænd, men det kommer til at ændre sig i april.

Organisationen Armasuisse, som står for indkøb af uniformer til den schweiziske hær, bekræfter, at de nu vil købe og teste to typer undertøj til kvinder; kort undertøj til sommeren og langt undertøj til vinterbrug.

Uniformsændringen sker som et led i den kvindelige forsvarsminister Viola Amherds plan om at få flere kvinder i militæret. Lige nu består den schweiziske hær blot af 0,9 procent kvinder, og det er forsvarets håb, at det tal vil tidobles inden 2030.