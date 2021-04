Hemmelige algoritmer jagtede den gældstyngede Gregg

Det var endelig lykkedes Gregg at komme ud af den spilafhængighed, som havde kostet ham hundredtusindvis af kroner og efterladt ham med en kæmpemæssig gæld. Men samtidig med at han prøvede på at få sit liv på fode igen, blev han forfulgt af den spille-app, som han havde brugt flest penge på.

Sky Bet, som spillefirmaet hedder, havde nemlig skaffet sig adgang til en guldgrube af data, der udpegede ham som en særlig værdifuld kunde, der ville brænde endnu flere penge af, hvis han kunne lokkes til at spille igen.

Ved at kombinere udskrifter fra hans kreditkort med data om hans spillemønstre og risikovillighed kunne firmaet målrette deres kampagne for at få ham tilbage i spillemaniens jerngreb.

The New York Times har skrevet historien om Gregg på baggrund af dybdegående research, der viser, at spilindustrien bruger meget aggressive metoder, og at de går efter de mest sårbare personer.

Den slags burde naturligvis ikke foregå, men fra et rent kommercielt perspektiv giver det god mening at få Gregg tilbage som kunde. Ifølge The New York Times tjener spilindustrien 60 procent af sin indkomst på de 5 procent af kunderne, som har det mest ustyrlige og problematiske forhold til spil.