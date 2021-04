Grønland har sikret sig mod stort erstatningskrav, hvis ny regering dropper mine

Få dage før et af de mest afgørende valg i Grønland er fremtiden for det omstridte mineprojekt i Kvanefjeld/Kuannersuit i Sydgrønland blevet meget usikker. Modstanderpartierne IA og Naleraq står ifølge den sidste meningsmåling fra mediehuset Sermitsiaq/AG til at få flertal. Hvis meningsmålingen holder stik.

Det vil betyde stor usikkerhed om minens fremtid med deraf følgende risiko for et erstatningskrav mod en ny regering på et trecifret millionbeløb fra mineselskabet, Greenland Minerals.

Men en blot to sider lang aftale fra december 2011 kan tilsyneladende bremse et muligt erstatningskrav fra selskabet Greenland Minerals mod en rent politisk begrundet afvisning af projektet.

Selskabet har gennem årene brugt over 300 millioner kroner til forundersøgelser og flere udgaver af vvm-vurderingsrapporter. Myndighederne har i dag godkendt en vvm-rapport, der konkluderer, at projektet med »stor sandsynlighed vil kunne gennemføres uden mere omfattende miljøeffekter«.