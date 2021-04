»Islamismen står og banker på vores port«: Tre prominente højrefløjsledere vil gøre nyt parti til det største i Europa

Tre af Europas mest prominente og yderliggående højrenationale kræfter har bebudet, at de vil arbejde målrettet på at samle et nyt parti i europæisk politik.

En lang rejse er netop begyndt, udtalte Ungarns premierminister, Viktor Orbán, efter mødet torsdag aften i Budapest. Han var flankeret af sine to nærmeste allierede i europæisk politik: den polske premierminister Mateusz Morawiecki, som er leder af Lov og Retfærdighed-partiet, og Matteo Salvini, leder af Italiens største parti, Lega.

Det er Viktor Orbán selv, der har taget initiativet til dannelsen af et nyt parti, efter han i begyndelsen af marts gjorde medlemmerne af sit parti, Fidesz, hjemløse i Europa-Parlamentet ved at trække sig ud af det konservative EPP-parti. Bruddet kom på grund af uenigheder om retstatsprincippet, som mange internt i EPP mener, at Fidesz har forbrudt sig mod ved blandt andet at indskrænke ytringsfriheden i Ungarn.

»Der er millioner af borgere uden politisk repræsentation. EPP har taget parti ved at samarbejde med venstrefløjen. Kristendemokrater har ingen repræsentation, og nu arbejder vi på at give dem en stemme«, sagde Viktor Orbán, ifølge den italienske avis La Repubblica.