»Hvis du har dit knæ på nogens hals, kan det slå dem ihjel«: Drabschefs opsigtsvækkende vidneudsagn kan gøre dyb skade på den tiltalte betjent i Floyd-sagen

En uge præget af tårer og et plaget jurymedlem, der ikke kunne sove, endte fredag med det mest skadelige vidnesudsagn mod den drabstiltalte betjent Derek Chauvin til dato. En højt rangeret politimand talte direkte imod et af forsvarerens vigtigste argumenter for at lade Chauvin gå fri.