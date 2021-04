En betjent og gerningsmanden er død efter bilangreb på kongressen

En politibetjent fra Kongressens politistyrke er død af sine kvæstelser, efter at en ukendt person kørte en bil ind i en afspærring ved den amerikanske kongresbygning i Washington. Føreren af bilen steg ud og angreb angiveligt to betjente med en kniv. Angrebsmanden blev kort efter ramt af skud og afgik ved døden på stedet.

»Det er med et meget tung hjerte, at jeg må meddele, at en af politibetjentene er bukket under af sine skader«, sagde en tydeligt bevæget leder af kongrespolitiet, Yogananda Pittman, på en pressekonference.

En anden politibetjent er også såret og ført til et lokalt hospital.

Lederen af Washingtons Metropolitan Police, Robert J. Contee, sagde på pressekonferencen, at politiet ikke umiddelbart kender angrebsmanden. Han mente ikke umiddelbart, at der er tale om terrorisme.

»På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der er en fortsat trussel. Men det er stadig tidligt, og nu skal vi i gang med at forstå motivationen bag så meningsløs en handling«, sagde han.

Angrebet skete 90 meter fra indgangen til den amerikanske kongres. Her stormede tilhængere af den tidligere præsident Donald Trump bygning for knap tre måneder siden.

Efterfølgende blev der rejst et højt hegn, samt en række barriere. Og det var en af disse barrierer, som bilisten i dagens angreb kørte frontalt ind i.

Sikkerhedsstyrker i kampuniform fra blandt andre Nationalgarden var massivt til stede, og en helikopter landede ved bygningen.

Folk blev i en sms, som politiet sendte ud, bedt om at holde sig inden døre og søge i dækning. Der er dog relativt få mennesker på arbejde i kongresbygningen i påskedagene,