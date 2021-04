Italienske sundhedsarbejdere får klar besked: Ingen vaccination, ingen løn

Læger, sygeplejersker, portører, apotekere og alle andre, der arbejder rundtomkring på de italienske hospitaler, lægehuse og plejehjem, er blevet stillet over for et valg: Hvis de ikke frivilligt tager imod en coronavaccination, skal de søge om at komme til at arbejde i en midlertidig stilling, hvor de ikke har fysisk kontakt med patienter.

Og hvis det ikke er muligt at flytte vaccinationsnægteren til en midlertidig stilling, vil vedkommende blive bedt om at blive væk fra sin arbejdsplads resten af året – og kan tilmed kigge langt efter sin løn. For siger man nej til vaccination, må man også være parat til at frasige sig retten til at tjene penge, lyder meldingen fra regeringen.

»Det er slet ikke godt, at ikkevaccinerede sundhedsarbejdere er i kontakt med syge patienter«, udtalte ministerpræsident Mario Draghi i forbindelse med præsentationen af den nye hastelov, der sender et kraftigt signal om, at Italien ikke vil tage nogen chancer i den nuværende kritiske fase, hvor en problematisk vaccineudrulning har betydet, at kun omkring 20 procent af folk i den mest sårbare aldersgruppe, dem over 80 år, er blevet færdigvaccineret.

Italien er fanget i en tredje coronabølge, hvor der er rejseforbud mellem regionerne, og hvor institutioner, restauranter og mange butikker er lukket. Der er cirka 20.000 nye smittetilfælde per dag og et dagligt dødstal på omkring 500. Samtidig er det atter ved at stramme til med intensivpladserne på landets hospitaler.