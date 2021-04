USA slår rekord: Over 4.000.0000 vaccineret – på én dag

USA satte i går en markant rekord for antallet af vaccinationer: I løbet af én dag fik over fire millioner amerikanere et stik.

Det fremgår af et tweet fra Cyrus Shahpar, der er del af et særligt covid–19–hold i Det Hvide Hus.

»Første dag med 4 millioner eller derover. Også første gang med et snit på over 3 millioner om dagen den seneste uge«, skriver han.

USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) oplyste lørdag ifølge Reuters, at der frem til lørdag morgen var givet næsten 161,7 millioner doser af covid–19–vacciner i USA.

Anthony Fauci, som er leder af USA’s Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme, fortæller på et pressemøde efter udmeldingen, at de med vaccinerne nok skal vinde kampen mod covid-19.

»Hæng i bare lidt længere, og vaccinen og vaccinationerne vil overmande virusbølgen. Der er ingen tvivl om, at vi vaccinationerne vil komme til at vinde over coronavirus«, siger Anthony Fauci til CNN.

Hvis kampen opgøres i vaccinetempo, så ser det også godt ud for USA.

Præsident Joe Biden sagde da han blev præsident i januar, at han havde som mål at vaccinere 100 millioner amerikanere de første 100 dage af hans præsidentembede. Det tal blev den 25. marts fordoblet til 200 millioner.

Det første mål med 100 millioner vaccinere blev nået i lørdags, 73 dage efter Joe Biden blev præsident, og hvis tempoet fortsætter kan de 200 millioner lige akkurat nåes.

De 4.081.959 doser givet siden fredag betyder, at alene den dag blev der vaccineret 1,2 procent af af den næsten 330 millioner store befolkning i USA, hvor et land som Danmark vaccinerer med en hast på cirka 0,32 procent - ifølge tal fra Our World In Data.

Med vaccinerne i fredags betyder det, at USA har givet cirka 30 procent af deres befolkning mindst et stik, hvor Danmark har givet cirka 13 procent.