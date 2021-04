Civile flygter fra Myanmar-diktaturets bomber, mens multinationale selskaber bliver

Trods et stærkt pres fra oppositionsgrupper i Myanmar samt franske og internationale ngo’er vælger det franske olieselskab Total at fortsætte en del af sine aktiviteter i Myanmar.

Det sker i en situation, hvor risikoen for en borgerkrig rykker nærmere med tragiske følger for civilbefolkningen, som det hedder i en erklæring fra Gillian Triggs, assisterende højkommissær for FN’s højkommissariat for flygtninge, UNHCR.

»Vi er chokerede over den blinde vold mod civile over hele landet og genoptagelsen af kampe mellem Myanmars hær og væbnede etniske grupper i visse grænseområder«, lyder det fra UNHCR. I grænseområderne nær Thailand søger civile nu tilflugt i jordhuller for at undgå bomber fra regimets fly.

Men trods den stadig alvorligere situation i landet vælger en række multinationale selskaber fortsat at operere i landet, f.eks. franske Total, der er verdens femtestørste olie- og gasselskab.