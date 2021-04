Politiken får hans adresse på en krypteret sms: Den lattermilde mand, som generalerne frygter, afslører nu, at oprørerne er klar til borgerkrig i Myanmar

Hvis militærkuppet i Myanmar skal bekæmpes, er det nødvendigt at eskalere den væbnede kamp, siger udenrigsministeren for Myanmars mest toneangivende oprørsgruppe for første gang i et interview med Politiken. En borgerkrig vil skabe en konflikt mellem supermagterne USA og Kina.