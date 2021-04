Amnesty: Statsledere misbruger coronakrisen til at træde på borgernes rettigheder

Fem års fængsel.

Så lang en straf risikerer ungarere at få, hvis de spreder misinformation om coronapandemien. Også i Mellemøsten er strafferammen forhøjet, og ytringsfriheden indskrænket. Her kan borgere blive retsforfulgt, hvis de på sociale medier kritiserer regeringens håndtering af covid-19.

Adskillige regeringschefer har nemlig udnyttet pandemien til at udvide deres magt og angribe basale menneskerettigheder. Det skriver Amnesty International i deres årsrapport for 2020, hvor organisationen ved at undersøge 149 lande har analyseret den globale udvikling for menneskerettighederne.