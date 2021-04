Efter tumult skal formanden forsøge at hele Siumut

Før formandsvalget i partiet Siumut i november sidste år var der gået en lang periode med opsparet irritation hos Erik Jensen og hans meningsfæller i Siumuts gruppe i Inatsisartut/Landstinget.

De var trætte af den daværende partiformand Kim Kielsens efter deres mening tillukkede ledelsesstil. Og trætte af noget, der lignede en tiltagende højredrejning i et virvar af regeringskoalitioner, som Kim Kielsen og Siumut har været i spidsen for i mange år.

Erik Jensen vandt noget overraskende formandsopgøret på partiets landsmøde med 39 stemmer mod 32 til Kim Kielsen. Samtidig blev hovedbestyrelsen skiftet ud. Erik Jensen sad komfortabelt på magten i partiet, der bortset fra en enkelt valgperiode har haft regeringsmagten siden indførelsen af hjemmestyret i 1979.

Eller det skulle man tro.

Men Kim Kielsen valgte at blive siddende som landsstyreformand, og under den grønlandske valgkamp har han igen og igen vist vilje til at ville kæmpe sig tilbage til magten i partiet. Det har skadet valgkampen, og nu skal Erik Jensen én gang for alle forsøge at skabe ro i partiet.