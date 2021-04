»Jeg kalder det virksomhedskommunisme«: Modstand mod coronapas er blevet en ny værdikamp for mange højrepolitikere

Mange millioner mennesker i USA og Europa er blevet vaccineret og venter utålmodigt på at vende tilbage til en form for normaltilværelse med koncerter, sportsbegivenheder, flyrejser og krydstogter. Men et af de redskaber, der kan fremskynde processen, er i flere lande blevet omdrejningspunkt i en politisk værdikamp.

Mens coronapandemiens nye varianter truer med at sende smitten i vejret igen, overvejer nogle amerikanske virksomheder og universiteter at åbne ved hjælp af certifikater, der kan dokumentere, at kunder, elever eller medarbejdere er vaccineret eller eventuelt har antistoffer eller er testet negativ. Det er efter alt at dømme fuldt lovligt, men en række republikansk ledede amerikanske delstater prøver at forhindre det.

Florida var først, da delstatens republikanske guvernør, Ron DeSantis, i sidste uge udsendte et dekret, der forbyder statens offentlige myndigheder at udstede alle former for vaccinecertifikater og truer virksomheder med tab af regeringskontrakter, hvis de kræver at se dem.