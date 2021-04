Kina: Vi har hjulpet millioner fra minoriteter ud af fattigdom

En sejr over fattigdom. Det kaldte Kinas statsleder, Xi Jinping, i december regeringens forsøg på at bekæmpe fattigdom i verdens mest folkerige land.

Nu har regeringen publiceret en rapport, der viser, at over 15,6 millioner mennesker i de otte fattigste områder i Kina er kommet ud af fattigdom de seneste fem år.

Rapporten kommer på et belejligt tidspunkt for Kina, netop mens landet anklages for at overtræde menneskerettighederne ved at bruge tvangsarbejde i Xinjiang-provinsen. Det er ikke første gang, der stilles skarpt på Xinjiang, som er hjem for flere muslimske grupper, herunder uighurerne.

Mens tøjbrancher kæmper for at beslutte, hvorvidt de skal boykotte bomuld produceret i Xinjiang, bruger den kinesiske regering den nye rapport som et indirekte argument for brugen af bomuld, for mens rapporten ikke direkte benævner den internationale kritik af arbejdsforholdene i Xinjiang, roser den regeringen for at hjælpe så mange etniske minoriteter ud af fattigdom.

»(Vi har gjort) store fremskridt i vores afgørende kamp mod fattigdom i områder med etniske minoriteter«, står der blandt andet.