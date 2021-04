Ny udmelding fra EMA: Mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccine og blodpropper – men vi står fast på anbefaling

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, siger i en erklæring onsdag, at det ser en mulig forbindelse mellem AstraZenecas covid-19 vaccine og sjældne tilfælde af en kombination af usædvanlige blodpropper med et lavt antal blodplader.

EMA understreger, at fordelene ved AstraZenecas covid-19 vaccine stadig klart overgår ulemperne.

Samtidig opfordrer agenturet EU’s regeringer til at sætte kræfter ind på et undgå og modarbejde misinformation om vaccinen. De 27 landes sundhedsministre er ifølge nyhedsbureauet Reuters indkaldt til hastemøde om sagen onsdag klokken 18.

EMA fortsætter dermed med at insistere på, at vaccinen fortsat skal være i anvendelse.

Men EMA fastslår nu, at det er muligt, at der er en årsagssammenhæng mellem de sjældne tilfælde af blodpropper og vaccinen. Og de usædvanlige blodpropper skal derfor registreres som en meget sjælden bivirkning.

Sabine Straus, der er formand for EMA’s sikkerhedskomité siger på et pressemøde, at den omtalte risiko ved AstraZenecas vaccine synes at være størst for yngre og kvinder. Hun understreger, at bivirkningerne er ekstremt sjældne.

Sundhedsministrene er blevet orienteret om, at den nye udmelding fra lægemiddelagenturet ventes at få en øjeblikkelig virkning på de foreliggende vaccinationsplaner.

Landene opfordres til at koordinere deres reaktioner. Det skriver Reuters, som har set et brev til ministrene fra det portugisiske EU-formandskab.

»Harmonisering på EU-niveau har afgørende betydning for at få stoppet udbredelse af misinformation«, hedder det blandt andet i brevet.

»Covid-19 er en meget alvorlig sygdom, som medfører mange hospitalsindlæggelser og mange dødsfald«, siger EMA’s direktør, Emer Cooke.

Cooke optrådte på et pressemøde efter lægemiddelagenturets møde onsdag. På mødet blev det bekræftet, at EMA finder vaccinen fra AstraZeneca ’sikker og effektiv’.

EMA baserer sin konklusion på en grundig gennemgang af 62 sager med blodpropper i hjernen og 24 i maven. 18 af sagerne havde dødelig udgang.

Agenturet angiver som mulig forklaring på det usædvanlige sygdomsbillede, at der kan være tale om en reaktion fra immunforsvaret. Det minder ifølge EMA om en tilstand, man sommetider ser hos patienter, der bliver behandlet med det blodfortyndende middel heparin.

ritzau