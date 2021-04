Ahem, hvor er min stol?: Machomanden Erdogan fornærmede EU og kvinder på samme tid

Det er nogle potente sekunders video, der er gået Europa rundt og har skabt stor vrede og et diplomatisk efterspil.

Sekunder, hvor Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan byder EU-Rådets præsident Charles Michel plads i en forgyldt lænestol i præsidentpaladset i Ankara og selv sætter sig tungt ved siden af ham. Sekunder, hvor det går op for EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, at der ikke er en stol til hende. Sekunder, hvor hun bliver stående og slår uforstående ud med armen, mens hun rømmer sig. I tyske gengivelser beskrives hendes nu berømte lyd som et ’Ähm’, mens de engelsksprogede hørte et ’Erm’ eller et ’Ehm’. Under alle omstændigheder ignorerer de to mænd det. Ursula von der Leyen giver op og sætter sig lidt væk på en sofa.

Det er en klar provokation af EU og europæiske værdier på flere måder, lyder det fra mange lande. Det er få uger siden, at den stærkt nationalkonservative Erdogan trak Tyrkiet ud af Tyrkiet-konventionen, der beskytter kvinder mod vold, og nu signalerer han, at EU-Kommissionens første kvindelige formand ikke er ligeværdig, bemærker Iratxe García Pérez, der er leder af socialdemokraterne i Europa-Parlamentet.

»Beskæmmende«, skriver hun på Twitter.