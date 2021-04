Det er kun, når du zapper væk fra de officielle tv-kanaler, at du kan høre polske læger fortælle, hvor frygteligt det står til

Demokratiet dør i mørke.

Polen, et af de mest skrøbelige demokratier i EU, står nu over for et spøgelse. Det huserer i mørket, hvor offentlige medier bliver gjort til propagandaorganer for det regerende parti, alt imens private uafhængige medier undertrykkes.

Når mørket lægger sig, kan der ikke længere kastes lys over de fejl og det misbrug, som de magtfulde begår. Og de fakler, der skal gøre det, bliver der slukket for.

Ungarn, der ikke længere er demokratisk, er allerede så godt som mørkelagt, efter at landets sidste uafhængige radiokanal er ryddet af vejen. I Polen er man stadig et stykke vej fra tusmørket, men truslerne er reelle.