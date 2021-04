Nu tvivler selv techkæmperne på Teams og Zoom

Google har meldt ud, at folk kan komme tilbage på kontorerne fra september. Hvis man hos Google efter september ønsker at arbejde hjemmefra mere end 14 dage om året, skal man ansøge om det. Det er en overraskende melding, efter at de som en af de første techvirksomheder sidste år sendte folk hjem i et år.

Googles udmelding kan have vidtrækkende efterdønninger, idet andre brancher, også i Danmark, lader sig inspirere af, hvad toneangivende virksomheder som Google gør.

Nethandelskæmpen Amazon har ligeledes meddelt medarbejderne, at udgangspunktet er ’kontoret-i-centrum’, altså fysisk fremmøde. Både Amazons og Googles topchefer lægger i deres udmeldinger vægt på, at det især er innovation og problemløsning, som kræver fysisk tilstedeværelse.

Netflix-stifter Reed Hastings går endnu længere og mener slet ikke, at der er nogen positive sider ved at arbejde hjemme. Det kan synes paradoksalt, at techgiganter, der netop er med til at muliggøre, at man kan arbejde hvor som helst, helst ser, at medarbejderne møder ind på kontorerne.