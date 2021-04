Kostbar middag, celebre gæster og kendiskok på illegal restaurant udløser storm på nettet og panik hos Macron

Det samme budskab går igen i tusindvis af tweets og på andre sociale medier i Frankrig: »Vi vil have et navn«. De anonyme skribenter vil kende navnet på den minister, som ifølge rygtestrømmen indtog et måltid i celebre lokaler, hvor en stor gruppe indbudte nød et måltid til godt 2.000 kr. på trods af forbuddet mod at organisere eller deltage i den type arrangementer.

Så nu vil SoMe-folket have klar besked. Sagen er blevet et hit på flere af De Gule Vestes facebooksider, og konspirationsteorierne om de riges og mægtiges privilegier blusser op igen efter det, der tilsyneladende blot var endnu en episode i spillet om at narre myndighederne ved at indtage et måltid i en af de utallige ’illegale’ restauranter.

Men rammen om sagen er ikke Karims shawarmabiks eller den lille bistro nede om hjørnet med en beskeden steak frites på kortet, og derfor har den udløst en bølge af panik helt op i Élyséepalæet, hvor præsident Emmanuel Macron er rasende.